ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرُّض أجزاءٍ كبيرة منه لحادث حريق

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 109.435 متراً مربعاً، ويضم المركز عديداً من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.