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تسهيلاً على المستفيدين.. "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة
من خلال المكتب المتكامل في مجمع الدوائر الحكومية والعربة المتنقلة
خصصت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج لهذا العام 1444هـ، مكتباً متكاملاً في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة وعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف.
ويقدم المكتب والعربة المتنقلة مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود.
يذكر أن الأحوال المدنية خصصت بعض المكاتب لخدمة الحجاج وهم في طريقهم إلى مكة، بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.