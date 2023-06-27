تسهيلاً على المستفيدين.. "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

خصصت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج لهذا العام 1444هـ، مكتباً متكاملاً في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة وعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف.