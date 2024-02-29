"التعاون الإسلامي" تدين جرائمَ الحرب التي يرتكبها الاحتلالُ الإسرائيلي في غزة

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات استمرارَ المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت آخرها المجزرة البشعة بحقّ المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصولَ شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي، قرب شارع الرشيد بمدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.