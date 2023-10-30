الوطنية للإسكان NHC تتيح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%

حيث تقدم الوطنية للإسكان العديد من التسهيلات في سبيل تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول، كما تعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل، والتي تهدف إلى خلق بيئة سكنية مستدامة تلبي تطلعات واحتياجات المهتمين في التملك، مراعية في ذلك توفير حلولًا تمويلية شاملة ومزايا تنافسية بالشراكة مع الجهات التمويلية.