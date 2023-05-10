"ملصقات السلامة".. برنامج تُطلقه "شؤون الحرمين" وهذه أهدافه

وأوضح مدير السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام بن نايف الشريف، أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوّار، إضافة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات، وكذلك التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة، ونشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد.