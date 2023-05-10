"ملصقات السلامة".. برنامج تُطلقه "شؤون الحرمين" وهذه أهدافه
حرصاً منها على تطبيق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.. أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للسلامة، برنامج ملصقات السلامة والصحة المهنية لإرشادات الوعي والسلامة.
وأوضح مدير السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام بن نايف الشريف، أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوّار، إضافة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات، وكذلك التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة، ونشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد.
وأفاد الشريف، بأن البرنامج يقوم على عدد من المراحل يتم تطبيق المرحلة الأولى منها بمبنى الرئاسة العامة، إضافة إلى مكتبة الحرم المكي الشريف، والمرحلة الثانية مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، والمرحلة الثالثة مجمع المستودعات ومحطة كدي الاحتياطية، والمرحلة الرابعة مبنى الشيلر، والمرحلة الخامسة مواقف السيارات الخاصة بمنسوبي الرئاسة.