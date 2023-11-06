عسير.. القبض على مخالفَيْن حاولا تهريب 28 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهما تهريب (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالَج بسرية تامة.