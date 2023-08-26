رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية في الشرقية والرياض

والطقس يكون شديد الحرارة في المنطقة الشرقية بحيث تقارب درجات الحرارة من 50 مئوية، وبخاصة في شمال المنطقة، كما يكون حارًّا إلى شديد الحرارة في الرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والمدينة المنورة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات، في حين يكون حارًّا في باقي المناطق.