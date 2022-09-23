النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة؛ واصفًا هذه المناسبة بالخالدة؛ كونها تأتي احتفاءً واستذكارًا بقيامها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي أرسى قواعد بنيان هذا الوطن المبارك بالعدل والحكمة، وعليه سار أبناؤه البررة من بعده.