"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 50 طن تمور هدية المملكة لدولة إريتريا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 50 طنًا من التمور هدية المملكة لدولة إرتيريا.
وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إرتيريا صقر بن سليمان القرشي، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة أسمرة.
تأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.
من جهة أخرى، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية تركمانستان.
وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد؛ لمفتي تركمانستان الشيخ يالقاب خوجاقوليف؛ بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة التركمانية عشق آباد.
تأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.