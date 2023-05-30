"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 50 طن تمور هدية المملكة لدولة إريتريا

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إرتيريا صقر بن سليمان القرشي، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة أسمرة.