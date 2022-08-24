أكثر من 12 ألف مستفيد من حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم

وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، حيث يقوم المستفيد بتعبئة بيانات القرار الإداري وتُظهر له الحاسبة الاسترشادية الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.