أكثر من 12 ألف مستفيد من حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية تجاوز 12 ألف مستفيد منذُ إطلاق الخدمة بداية الربع الثالث من عام 2021م؛ بهدف تدعيم خدمات القضاء الإداري المساندة.
وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، حيث يقوم المستفيد بتعبئة بيانات القرار الإداري وتُظهر له الحاسبة الاسترشادية الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.
وحرص ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، على تقديم وتفعيل كل الخدمات المساندة والاسترشادية بهدف تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإدارية وما يسبقها ويصاحبها من ترتيبات وجمع بيانات؛ لتدقيق وتصحيح مسار خطوات التقاضي والترافع أمام محاكم ديوان المظالم.