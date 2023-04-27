عليها إقبال كبير بالسعودية.. تايوان تسحب معكرونة إندونيسية شهيرة والرد تحقيق

سحبت إدارة الصحة في تايوان نوعًا واحدًا على الأقل من المعكرونة سريعة التحضير التي تصنع في إندونيسيا؛ لاحتوائها على مادة مسرطنة، كما وُجِد أن المادة ترتبط أيضًا بالتهيج الشديد للجلد والعيون والتشوهات الخلقية.
ووفقًا للتقارير الإندونيسية، فقد تم العثور على أكسيد الإيثيلين الكيميائي في عبوات التوابل الخاصة بنكهة دجاج، والذي يتسبب في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.
وأمرت الصحة التايوانية الشركات بإزالة المنتج من أرففها على الفور، وسيتم فرض غرامة على المشغلين أو المتاجر التي تستمر في بيع المنتج.
وفي ماليزيا سحبت وزارة الصحة معكرونة سريعة التحضير تصنع في ماليزيا؛ لاحتوائها على ذات المواد المسرطنة.
يُذكر أن منتج الشركة الإندونيسية يصدّر إلى 80 دولة حول العالم، وعليها إقبال كبير في السعودية وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا ودول إفريقية.
من جانبها، دافعت وزارة التجارة الإندونيسية عن المنتج الإندونيسي، مشيرة إلى أن تايوان لديها لوائح صحية خاصة بشأن المكونات الغذائية، في حين أن ذات المنتج وبذات المعايير يباع في إندونيسيا، ولم يثبت تضررها بأي مشاكل صحية.
وأكدت أنها فتحت تحقيقًا، وستقوم بتقديم المزيد الإيضاحات للسلطات التايوانية ومناقشتها.