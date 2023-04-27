عليها إقبال كبير بالسعودية.. تايوان تسحب معكرونة إندونيسية شهيرة والرد تحقيق

سحبت إدارة الصحة في تايوان نوعًا واحدًا على الأقل من المعكرونة سريعة التحضير التي تصنع في إندونيسيا؛ لاحتوائها على مادة مسرطنة، كما وُجِد أن المادة ترتبط أيضًا بالتهيج الشديد للجلد والعيون والتشوهات الخلقية.