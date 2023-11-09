10.7 ملايين مستفيد وتابع.. حساب المواطن يودع 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة نوفمبر

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة؛ موضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.