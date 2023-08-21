بيع 3 صقور بريطانية في الليلة السابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

أُقيمت مساء اليوم الليلة السابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، من خلال عرض ثلاثة صقور مميزة تابعة لمزرعة "ند الشبا" البريطانية.
ويواصل المزاد تحقيق أرقامه المتميزة في النسخة الثالثة؛ إذ بلغ إجمالي المبيعات حتى أمس أكثر من خمسة ملايين ريال، مقابل بيع أكثر من 350 صقرًا.
وجاءت البداية مع "فرخ شاهين" من سلالة بطلة؛ إذ حقق أخوه كأس المؤسس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال. بعده عرض المزاد "فرخ جير تبع"، أخو الصقرين البطلين (صلاح وجراح) صاحبي المركزين الأول والثاني في الأشواط التمهيدية والنهائية، وتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع "فرخ جير شاهين" من سلالة مميزة؛ إذ حقق إخوته بطولات ومراكز مقدمة في أشواط الرمز والشيوخ، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال.
ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتتم المنافسة عليها بكل شفافية وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.
ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يوميًّا حتى يوم الجمعة المقبل، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء.
يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، كما أنها داعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.