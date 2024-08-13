"لا مجال للأعذار".. أمير الجوف يشدد على الرقابة وإنجاز المشروعات وفق المواصفات

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، اجتماع الربع الثاني للعام المالي 2024م، للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
وأبان أمير المنطقة أن الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة للمتابعة والتنسيق والتكامل بين الإدارات؛ مؤكدًا أهمية مواصلة الأداء، ووضع الخطط بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، في دعم ومساندة مشروعات التنمية الشاملة، التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في منطقة الجوف، والاطلاع على نِسَب الإنجاز في تلك المشروعات، إلى جانب تحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشروعات والاستنتاجات، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها العديد من القرارات.
وفي نهاية الاجتماع، أكد أمير المنطقة على جميع الأعضاء، الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع، والالتزام بأوقات الإنجاز، والحد من هدر الإمكانات والوقت، ومراعاة الالتزام بمعايير الجودة وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على تنفيذ المشاريع وفق الخطط المرسومة.
كما أكد الأمير أن الإمارة ستواصل تطبيق استراتيجيتها لتنمية المنطقة من خلال المزيد من الحوكمة والتحفيز والتمكين؛ مشيرًا إلى أنه لا مجال لقبول الأعذار في ظل ما هو متوفر من دعم كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه رخاء المواطن ورفع مستوى جودة معيشته.