"لا مجال للأعذار".. أمير الجوف يشدد على الرقابة وإنجاز المشروعات وفق المواصفات

كما أكد الأمير أن الإمارة ستواصل تطبيق استراتيجيتها لتنمية المنطقة من خلال المزيد من الحوكمة والتحفيز والتمكين؛ مشيرًا إلى أنه لا مجال لقبول الأعذار في ظل ما هو متوفر من دعم كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه رخاء المواطن ورفع مستوى جودة معيشته.