موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" يرسم البسمة وسيول جدة تخطفها.. والمملكة تتصدَّر هذا المؤشر

أطاح حرس الحدود بعدد (82) متهمًا، منهم (18) مواطنًا، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الأثيوبية، و(30) من الجنسية اليمنية، وذلك أثناء محاولتهم تهريب (26.5) طنًا من نبات القات المخدر، و(671) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(290.170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.