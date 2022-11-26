موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" يرسم البسمة وسيول جدة تخطفها.. والمملكة تتصدَّر هذا المؤشر

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها افتتاح مونديال قطر 2022 بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعددٍ من القادة والزعماء، فيما تصدر "الأخضر" السعودي حديث وسائل الإعلام العالمية بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على الأرجنتين، قبل أن يتلقى هزيمة غير مستحقة من بولندا في الجولة الثانية، ولكن تظل حظوظه في الصعود للدور التالي قائمة.
كما شهد الأسبوع سيولاً عارمة في جدة تركت عددًا من التساؤلات حول مشروعات التصريف بلا إجابة، فيما أحبط رجال حرس الحدود عددًا من عمليات تهريب السموم المخدرة قبل أن تقع في يد الشباب.
شرَّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفل افتتاح كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أُقيم في استاد البيت، وتداول المغردون عددًا من الصور لولي العهد رفقة عددٍ من القادة والزعماء.
كما وجّه سموه، جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه أولاً بأول.
شهد استاد "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور عددٍ من قادة ورؤساء دول العالم ومشجعي كرة القدم.
ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية العربية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة "بي تي إس، فيما زيّنت أهازيج الأخضر السعودي الحفل.
من شرم الشيخ مرورًا بجاكرتا وسيئول وبانكوك، وصولاً إلى الدوحة، كانت جولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مليئة بالأحداث والأنشطة والفعاليات، ولم تخلُ من اللقطات الأخوية والودية.
بهمة رجال طويق وبشعار "المستحيل ليس سعوديًا"، قلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النتيجة أمام نظيره الأرجنتين 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر الثلاثاء الماضي، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022.
وعلى الرغم من تلقي الأخضر هزيمة غير مستحقة أمام بولندا في الجولة الثانية من البطولة، إلا أن حظوظ المنتخب السعودي مازالت قوية في الصعود للدور التالي.
تداول المغردون عددًا من الصور ولقطات الفيديو لفرحة الشعب السعودي والجماهير العربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، وتصدرت صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "الترند"، وذلك أثناء متابعته للمباراة مع أفراد عائلته، وفرحته الكبيرة بالفوز التاريخي.
فيما كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مشاركًا للجمع الغفير من الجماهير السعودية ملعب المباراة من مقصورته الرئيسة، ومتوشحًا بالعلم السعودي، كما تداول المغردون عددًا من لقطات الفرحة الغامرة التي انتابت المشجعين الخليجيين والعرب أثناء وبعد الفوز بالمباراة.
بينما أبرزت وكالات الأنباء العالمية صورًا للصدمة الأرجنتينية بعد تجرع مرارة الهزيمة أمام الأخضر السعودي.
أعلن سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
ضربت محافظة جدة صباح الخميس أمطارًا غزيرة أدت إلى سيول غامرة دفعت البعض للتساؤل عن مشروعات التصريف، ووعود المسؤولين، وذلك بعد أن تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مقاطع فيديو تُظهر كميات كبيرة من المياه تنهمر بشدة في الشوارع، وفي الخلفية سياراتٌ شبه غارقة.
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، عن وصول زوار موسم الرياض 2022 إلى 4 ملايين زائر، وذلك بعد مرور نحو شهر من انطلاقه.
أطاح حرس الحدود بعدد (82) متهمًا، منهم (18) مواطنًا، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الأثيوبية، و(30) من الجنسية اليمنية، وذلك أثناء محاولتهم تهريب (26.5) طنًا من نبات القات المخدر، و(671) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(290.170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
احتلت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة متفوقة على دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين عام 2012 حتى نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل الصادر من المرصد الوطني للعمل.
حظي الطلاب والطالبات المحققون المركز الأول والسابع والرابع عشر مع مراكز متقدمة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022م التي أُقيمت في جمهورية ألمانيا الاتحادية من بين 78 دولة مشاركة، باستقبال حافل من قِبل قيادات إدارات تعليم الرياض بمشاركة مديري المدارس وأولياء الأمور.
ظهر لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني، في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني، بعد أن أُجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، عقب إصابته المفزعة في مستهل مشوار "الأخضر" المونديالي.
وقدّم اللاعب شكره للقيادة والشعب من خلال المقطع، كما شكر الكادر الطبي في مستشفى الحرس الوطني نظير ما قدموه له.