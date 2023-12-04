"السديس" يطلق مبادرات عالمية لترسيخ الوسطية وتعظيم البيت الحرام بمكة.. الأربعاء المقبل

وفي التفاصيل، يدشن الدكتور "السديس" مبادرات نوعية؛ تصب جميعها في تحقيق الهداية للإنسانية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ومن تلك المبادرات: مبادرة: "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، ومبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، ومبادرة: "تأصيل قيم الوسطية والاعتدال"؛ وهي مبادرات مع تحقيق الهداية للإنسانية؛ تحقق الإثراء لتجربة الزائرين؛ دينيًا وعلميًا وفكريًا وسلوكيًا، وتهيئ البيئة الإيمانية المفعمة بالروحانية في المسجد الحرام، وترسخ رسالة الحرمين الشريفين الدينية والقيمية المأمولة منها في الإنسانية عالميًا.