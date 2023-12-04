"السديس" يطلق مبادرات عالمية لترسيخ الوسطية وتعظيم البيت الحرام بمكة.. الأربعاء المقبل

يطلق رئيس الشؤون الدينية، بمكتبه بالمسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، يوم الأربعاء المقبل، عددًا من المبادرات الدينية؛ والتي تهدف إلى تأصيل العقيدة الإسلامية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في الأمة، وتعظيم بيت الله الحرام، وإثراء تجربة القاصدين الدينية، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.
وفي التفاصيل، يدشن الدكتور "السديس" مبادرات نوعية؛ تصب جميعها في تحقيق الهداية للإنسانية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ومن تلك المبادرات: مبادرة: "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، ومبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، ومبادرة: "تأصيل قيم الوسطية والاعتدال"؛ وهي مبادرات مع تحقيق الهداية للإنسانية؛ تحقق الإثراء لتجربة الزائرين؛ دينيًا وعلميًا وفكريًا وسلوكيًا، وتهيئ البيئة الإيمانية المفعمة بالروحانية في المسجد الحرام، وترسخ رسالة الحرمين الشريفين الدينية والقيمية المأمولة منها في الإنسانية عالميًا.
ويأتي ذلك، بعدما حققت مخرجات المبادرات الدينية الإثرائية التي أطلقها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بوكالة الرئاسة بالمدينة أخيرًا؛ أثرًا دينيًا ملموسًا، وتفاعلاً مثمرًا من زائري المسجد النبوي ولتعضيد التكامل والتناغم بين مخرجات وكالة المسجد النبوي ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام.