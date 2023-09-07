"إغاثي الملك سلمان" يوزع 112 طن سلال غذائية في إقليم خيبر بختون خوا بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 112 طنًا من السلال الغذائية في منطقتي شيترال ودير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.106 أفراد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثة والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.
من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي الحادي والعشرين والثاني والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بمختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، بمشاركة 29 متطوعاً.
وتضمنت الحملة تقديم دورات لتأهيل الكوادر الطبية في عيادات طب الأسنان، والبصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في مجال التمديدات الكهربائية، والأمن والسلامة، ودورات للتوعية حول القلق النفسي، والوقاية من التنمر والاعتداء، والخياطة والتطريز، والتعلم بذكاء، وتجاوز الصدمات، إلى جانب إقامة برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية، استفاد منها 524 مستفيداً.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيماناً منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.