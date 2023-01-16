"مركز الأورام" بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُعيد الحركة لشاب سعودي

أعاد مركز أمراض الدم والأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، شابًّا سعوديًّا مصابًا بـ"ابيضاض الدم المزمن بالحمضات"، إلى حياته الطبيعية، بعد معاناة استمرت لعامين؛ حيث بقي طريح الفراش لا يقوى على الحركة.
وقالت د.أم الخير عبدالله أبو الخير رئيس الفريق الطبي المعالج: راجع المريض المستشفى بسبب عجز كامل عن الحركة وآلام عضلية ومفصلية، مع إحساس شبع مبكر، بالإضافة إلى تناقص حادّ في الوزن، وسَبَق له أن خاض رحلة علاج طويلة تنقّل فيها بين عدد من المستشفيات؛ إلا أن حالته الصحية ازدادت سوءًا؛ إذ كان ضحية تشخيص خاطئ، تَرتب عليه علاج غير صحيح؛ حيث وُضع على الكورتيزون بجرعات عالية ولفترات طويلة؛ مما سبب له الإصابة بالسكري من النمط الثاني ومضاعفات أخرى.
وتم إجراء حزمة من الفحوصات الدقيقة، وأخذ خزعة من نخاع العظم، وأظهرت النتائج نقصًا في الصفائح الدموية وتضخمًا في الطحال، مع وجود طفرة لمرض نادر التشخيص PDGFRA Gene، وهو ابيضاض الدم المزمن، وفرط الحمضات، وهو عبارة عن زيادة غير طبيعية في مستوى الحمضات، التي هي نوع من خلايا الدم البيضاء المكافحة للأمراض.. وتشير هذه الحالة المرضية في أغلب الأحيان إلى الإصابة بالتهاب طفيلي، أو ردة فعل تحسسية، أو السرطان، وإذا لم يعالج بشكل جيد يتسبب بمشاكل في القلب والكبد قد تودي -لا سمح الله- بحياة المريض.
وتابعت أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسة الحالة، خلُص إلى أن التدخل الطبي الأمثل هو وضع المريض على دواء "غليفيك" بجرعة مناسبة لفترة طويلة، وبالفعل بقي الشاب على هذا الدواء لمدة 6 أشهر، وكانت النتيجة -ولله الحمد- مبهرة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ إذ بدأت حالة المريض في التحسن بالتدريج، وبعد انتهاء الفترة المحددة للعلاج أُخضع المريض لتقييم عبر فحوصات الدم وصور الأشعة، وتَبين أنه استجاب بشكل كامل للعلاج؛ وهو الآن بحالة صحية ممتازة؛ حيث استعاد وزنه، وكذلك قدرته على الحركة بالكامل، ويمارس حياته بشكل طبيعي.
الجدير بالذكر أن مركز علاج الأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، يُعتبر أحد أهم المراكز المتميزة في الشرق الأوسط، ويقوم بتقديم الخطط العلاجية الشاملة والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين من مختلف الفئات العمرية، ويشرف عليه كفاءات طبية تتمتع بخبرة واسعة في تخصص علاج الأورام، وتساعدها في ذلك أفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والبرامج المتكاملة في مجال رعاية المرضى، والوقاية، والتثقيف الصحي؛ للوصول لأعلى مستويات الخدمات الطبية وضمان أعلى نسب استجابة للعلاج.