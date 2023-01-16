"مركز الأورام" بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُعيد الحركة لشاب سعودي

وتم إجراء حزمة من الفحوصات الدقيقة، وأخذ خزعة من نخاع العظم، وأظهرت النتائج نقصًا في الصفائح الدموية وتضخمًا في الطحال، مع وجود طفرة لمرض نادر التشخيص PDGFRA Gene، وهو ابيضاض الدم المزمن، وفرط الحمضات، وهو عبارة عن زيادة غير طبيعية في مستوى الحمضات، التي هي نوع من خلايا الدم البيضاء المكافحة للأمراض.. وتشير هذه الحالة المرضية في أغلب الأحيان إلى الإصابة بالتهاب طفيلي، أو ردة فعل تحسسية، أو السرطان، وإذا لم يعالج بشكل جيد يتسبب بمشاكل في القلب والكبد قد تودي -لا سمح الله- بحياة المريض.