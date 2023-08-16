نيابةً عن خادم الحرمين.. "الجبير" يشارك في حفل تنصيب رئيس الباراغواي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، في العاصمة أسونسيون، في مراسم حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيساً لجمهورية الباراغواي.