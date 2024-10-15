في ختام مشاركتها.. مشاريع سرايا البدر والبحيرات من "دار وإعمار" تخطف الأضواء في ريستاتكس جدة

اختتمت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري مشاركتها الناجحة في معرض ريستاتكس جدة العقاري، حيث قدمت خلال المعرض مشروعين مميزين هما "سرايا البحيرات" و"سرايا البدر".
وخلال مشاركتها في المعرض، قدمت "دار وإعمار" عروضًا حصرية ومزايا استثنائية للجمهور، حيث أعلنت عن خصومات خاصة للمشترين، بالإضافة إلى سنة إضافية على الضمان، وتسهيلات في الدفع من خلال البنوك تضمنت خطط سداد مرنة، بهدف تيسير عملية التملك لشرائح مختلفة من المجتمع.
وفي إطار جهودها لتسهيل عملية التملك للعملاء، وقعت "دار وإعمار" اتفاقية مع بنك الجزيرة لتوفير خيارات تمويلية مميزة. حيث وقع الاتفاقية من جهة دار وإعمار، منصور الجفيلي مدير مبيعات المملكة، ومن جهة بنك الجزيرة وضاح الفريح نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع والمبيعات.
تعليقًا على مشاركة "دار وإعمار" في معرض ريستاتكس جدة 2024، أعرب أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته المشاركة في المعرض، قائلاً: "نحن فخورون بالتفاعل الإيجابي الذي حظينا به من قِبل الزوار والمستثمرين على حد سواء".
وأضاف الخنيزي أن "مشروعي سرايا البحيرات وسرايا البدر يمثلان جزءًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية متطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي احتياجات العملاء بمواصفات عالية الجودة"، لافتًا إلى أن "الشركة مستمرة في تطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تستجيب لتطلعات السوق السعودي وتساهم في تطوير البنية التحتية للعقارات السكنية الحديثة".
بدوره أشار منصور الجفيلي، إلى أن "المشاريع استقطبت اهتمام الزوار والمستثمرين لما تقدمه من جودة وتطور في مجال العقارات السكنية، مما يعزز مكانة الشركة في السوق العقاري السعودي".