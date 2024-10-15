في ختام مشاركتها.. مشاريع سرايا البدر والبحيرات من "دار وإعمار" تخطف الأضواء في ريستاتكس جدة

وخلال مشاركتها في المعرض، قدمت "دار وإعمار" عروضًا حصرية ومزايا استثنائية للجمهور، حيث أعلنت عن خصومات خاصة للمشترين، بالإضافة إلى سنة إضافية على الضمان، وتسهيلات في الدفع من خلال البنوك تضمنت خطط سداد مرنة، بهدف تيسير عملية التملك لشرائح مختلفة من المجتمع.