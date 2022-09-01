مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد رونق مساجد عسير وجمالياتها العتيقة

وتَميز مسجد الحصن الأسفل خلال القرون الماضية، باحتوائه على غرفة يُطلَق عليها "المنزالة"، كانت تُستخدم لاستضافة عابري السبيل، إضافة إلى استعمالها لحبس الخارجين عن القانون في تلك الفترة، توقفت فيه صلاة الجمعة منذ ما يقارب 35 عامًا، ولا تزال الصلوات الخمس تقام فيه حتى اليوم، وستقف مساحة المسجد قبل وبعد الترميم عند 134.18 م²، وكذلك طاقته الاستيعابية التي تتسع لـ32 مصليًا.