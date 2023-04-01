"الصحة" للمواطنين: سارعوا بجعل بطاقات تطعيم الأبناء "رقمية"

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب للعيادة وتوثيق التطعيمات بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز ببطاقة التطعيمات الورقية وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.