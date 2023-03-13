"الأرصاد": أمطارٌ رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، تتحوّل تدريجياً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية.