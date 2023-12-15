"فيصل بن فرحان": السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة ولا مستقبل إلا بوقف الحرب

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الوضع في غزة يدعو لتدخل عاجل لوقف العمليات العسكرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن المستقبل دون قرار لوقف إطلاق النار -الحرب- في غزة.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى للجنة الوزارية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي، إلى أن المجموعة العربية تعمل على حل عاجل لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، ولكن يجب معالجة السياق الأوسع أولاً.
وعن استخدام أمريكا للفيتو، قال "فيصل بن فرحان": "نتمنى أن يطرح قرار وقف إطلاق النار في غزة مرة أخرى في مجلس الأمن وألا تستخدم أمريكا حق الفيتو".
وأوضح الوزير أن الجميع يعرف قدرة وقوة السلطة الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية، وإذا كان هناك مسار يمكن الاعتماد عليه نحو فلسطين سنرى السلطة الفلسطينية أكثر قدرة في تحمل مسؤوليتها.