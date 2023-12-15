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"فيصل بن فرحان": السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة ولا مستقبل إلا بوقف الحرب

قال: "نتمنى أن يطرح قرار وقف إطلاق النار في غزة مرة أخرى بمجلس الأمن وألا تستخدم أمريكا حق الفيتو"