"الصناعة" تخصص موقعين لـ"الرمل والحصى" كمجمعين تعدينيين في عسير

وأوضح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها على الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.