الأمطار الرعدية تشمل مناطق عدة ومؤشرات على اندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً الأسبوع المقبل

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتكاثر كميات من السحب الرُكامية ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم الجمعة على أجزاءٍ مُختلفة من شرق مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، إضافة إلى نجران؛ تمتد هذه السحب تدريجياً لتطول أجزاءً مُتفرقة من منطقة الرياض إدارياً، وبخاصة المُحافظات الجنوبية الغربية والغربية منها، وتترافق هذه السحب بهطول زخاتٍ من الأمطار؛ قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.