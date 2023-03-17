الأمطار الرعدية تشمل مناطق عدة ومؤشرات على اندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً الأسبوع المقبل

يُشير آخر القراءات الجوية توقعات بتأثر أجزاءٍ عِدّة من جنوب غرب المملكة ووسطها يومَي الجمعة والسبت 17 و18 مارس 2023 بأحوالٍ جوية غير مُستقرة تترافق بهطول أمطار رعدية في عديد من المناطق.
وتُشير الخرائط ذاتها إلى أن هناك كتلة هوائية باردة نسبياً يُتوقع أن تندفع للمملكة خلال الأسبوع المقبل وتتسبّب في انخفاضٍ نسبي في درجات الحرارة، وبخاصة في ساعات الليل مما يجعل الأجواء تحتاج إلى ارتداء ملابس أكثر دفئاً مرة أخرى في ساعات الليل، بإذن الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتكاثر كميات من السحب الرُكامية ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم الجمعة على أجزاءٍ مُختلفة من شرق مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، إضافة إلى نجران؛ تمتد هذه السحب تدريجياً لتطول أجزاءً مُتفرقة من منطقة الرياض إدارياً، وبخاصة المُحافظات الجنوبية الغربية والغربية منها، وتترافق هذه السحب بهطول زخاتٍ من الأمطار؛ قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.
ويتسع هذا النشاط للسحب الماطرة يوم السبت -بمشيئة الله- ليطول أجزاءً مُختلفة من منطقة الرياض بما فيها العاصمة، ولا يُستبعد أن يشمل أجزاءً من القصيم وشمال الشرقية، وذلك بالتزامن مع استمرار فرص الأمطار على نجران وشرق مُرتفعات جنوب غرب المملكة.