محليات

جازان.. القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
نبات القات المخدر

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