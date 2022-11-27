"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.