48 مئوية هنا.. درجات الحرارة العظمى تُوالي ارتفاعها والسودة تسجل 16 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز أن تُوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية)، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة).
وأوضح المركز أن مزدلفة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء وعرفات أعلى درجة حرارة 48 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام وبريدة وحفر الباطن ومنى ومزدلفة 47 درجة، وفي الخرج والعلا 46 مئوية؛ بينما سجلت 45 درجة في الرياض والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 21 مئوية، ونجران 24 درجة.