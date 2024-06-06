48 مئوية هنا.. درجات الحرارة العظمى تُوالي ارتفاعها والسودة تسجل 16 مئوية

وتوقع المركز أن تُوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية)، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة).