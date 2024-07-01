إرسالية "معدات حديدية" ملغمة بـ3.6 ملايين حبة "كبتاجون".. إحباطٌ بميناء جدة تلاه إطاحةٌ بالمتورطين لاحقًا

#ارقد_وآمن⁩ | ⁧#الزكاة_والضريبة_والجمارك⁩ في ميناء جدة الإسلامي تتمكّن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 3,6 مليون حبة "كبتاجون"، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهما شخصان.

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