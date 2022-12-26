التحالف الإسلامي يستضيف محاضرة عن "دور المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله"

بعد ذلك، تجول الوفد الزائر بين جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.