التحالف الإسلامي يستضيف محاضرة عن "دور المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله"

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ـ المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف بمدينة الرياض اليوم, وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام فهد بن محمد الرشود, والوفد المرافق له.
واستمع وكيل النيابة المساعد إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة والاستراتيجيات التي يقوم عليها التحالف الإسلامي لتنفيذ المبادرات المعنية بمحاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
بعد ذلك، تجول الوفد الزائر بين جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وعلى هامش الزيارة، ألقى وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام, محاضرة بعنوان "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله"، تطرق فيها إلى أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والوثائق التي عملت عليها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأشار أيضاً إلى المنهجية الوقائية لمكافحة الإرهاب وتمويله والتي تتبعها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، موضحًا منهجية المملكة العربية السعودية في تجريم الإرهاب وتمويله في أنظمتها ودور النيابة العامة في مكافحة الإرهاب وتمويله في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأوصى، في ختام المحاضرة، ببذل مزيد من الجهود من قبل ممثلي دول التحالف الإسلامي لتكثيف التعاون الدولي في جوانب محاربة تمويل الإرهاب وتشديد القوانين التي تساعد على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأشخاص وغسل الأموال وغيرها.
وأكد على ضرورة الاهتمام بمجالات التدريب والتطوير في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب وقطع منابع تمويله.