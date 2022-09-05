3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الدمام والأحساء وحفر الباطن سجّلت 45 درجة مئوية، تليها رفحاء 44 درجة، ثم المدينة المنوّرة وبريدة والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكلاً من: الرياض وتبوك وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، ثم الطائف وبيشة 22 درجة، ونجران والقريات 23.
وسجّلت القنفذة وينبع والوجه وجدة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.