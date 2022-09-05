3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الدمام والأحساء وحفر الباطن سجّلت 45 درجة مئوية، تليها رفحاء 44 درجة، ثم المدينة المنوّرة وبريدة والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكلاً من: الرياض وتبوك وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر 42 مئوية.