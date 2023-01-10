"الزعاق": لهذا السبب تزيد السنة الكبيسة على البسيطة يوماً واحداً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إننا الآن في الأيام الأولى من السنة الميلادية (2023م) وهي سنة بسيطة عدد أيامها 365 يوماً، يكون فيها شهر فبراير 28 يوماً، بينما عدد أيام السنة الكبيسة 366 يوماً ويكون شهر فبراير فيها 29 يوماً.