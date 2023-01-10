"الزعاق": لهذا السبب تزيد السنة الكبيسة على البسيطة يوماً واحداً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إننا الآن في الأيام الأولى من السنة الميلادية (2023م) وهي سنة بسيطة عدد أيامها 365 يوماً، يكون فيها شهر فبراير 28 يوماً، بينما عدد أيام السنة الكبيسة 366 يوماً ويكون شهر فبراير فيها 29 يوماً.
وأضاف الزعاق؛ أن عدد السنين البسيطة أكثر من السنين الكبيسة في التاريخ، وكل 4 سنوات توجد سنة كبيسة واحدة و3 سنوات بسيطة، أي مَن يُولد في يوم 29 فبراير لا يحتفل بعيد ميلاده سوى مرة واحدة كل 4 سنوات.
وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر، أن سبب طول السنة الكبيسة (عن البسيطة) بيوم واحد؛ يعود إلى أن الحسابات البشيرية (التقاويم) لم تحاكِ دقة حركة الأجرام السماوية والشمس والقمر والأرض؛ لذلك تتضمن تلك التقاويم نسبة خطأ مقداره ربع يوم كل سنة، ويتم جمع تلك النسبة؛ لتكون يوماً واحداً كل 4 سنوات.