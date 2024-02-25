بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية عتيق بمحافظة شبوة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية عتيق بمحافظة شبوة، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن .
ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية في مديريات الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومكتب وزارة الصحة اليمنية.
وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي بأن الحملة تهدف إلى مكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية التي تنشط عادة في فصول معينة وتتسبب في انتشار وتفشي الأمراض في أوساط سكان المناطق المحلية والقرى النائية، مشيراً إلى أنه سيتم مشاركة 100 عامل فني ومخبري من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة للتصدي لهذه الأوبئة التي تتمثل في إزالة مصادر بؤر توالد البعوض، والتوعية والتثقيف الصحي للسكان، والرش الضبابي داخل وخارج المنازل في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.
وثمن الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي في بلاده ومكافحة الأمراض المسببة في ذلك التي ستسهم -بمشيئة الله- في التخفيف من معاناة المحتاجين في البلاد.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.