بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية عتيق بمحافظة شبوة

وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي بأن الحملة تهدف إلى مكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية التي تنشط عادة في فصول معينة وتتسبب في انتشار وتفشي الأمراض في أوساط سكان المناطق المحلية والقرى النائية، مشيراً إلى أنه سيتم مشاركة 100 عامل فني ومخبري من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة للتصدي لهذه الأوبئة التي تتمثل في إزالة مصادر بؤر توالد البعوض، والتوعية والتثقيف الصحي للسكان، والرش الضبابي داخل وخارج المنازل في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.