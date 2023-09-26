"دهانات الجزيرة" تشارك الفرحة باليوم الوطني 93 للمملكة
تحتفل المملكة العربية السعودية بمرور 93 عاماً على توحيدها، وبهوية ملهمة تحت شعار #نحلم_ونحقق، تصف العزم المتجدد والطموح المعانق لعنان السماء، ضمن عمل دؤوب نحو تحقق الرؤية واستمرار العطاء، بقدرات لا محدودة وآمال متطلعة للأفضل.
وشاركت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفرحة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر في مقر الإدارة الرئيسي بمدينة الرياض، وفي مصنعها بمدينة خميس مشيط.
وقد حظي زوار معرض "دهانات الجزيرة" بتجربة أصيلة عبر أنشطة مختلفة شهدت على الازدهار المتكامل لطبيعة المملكة، بمشاركة تفاعلية بين الزوار من أنحاء الوطن، لتُخلد لحظات لا تُنسى، في يوم الاحتفاء بالانتماء والاعتزاز بالهوية.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.