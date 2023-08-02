"دهانات الجزيرة" تنظّم يوم صحة الموظفين

نظّمت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، فعالية يوم صحة الموظفين تحت شعار "صحتك مستقبلك"، في مقر الإدارة الرئيسي بمدينة الرياض، وبالتعاون مع عيادات سنار الطبية، وذلك انطلاقاً من قيمة الاستمرارية واستدامة جودة العمل، من خلال الاطمئنان على صحة منسوبي الشركة، وسعياً لإيجاد بيئة عمل مثالية وذات جودة متكاملة.
وشملت فعالية يوم صحة الموظفين إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على صحة الموظف العامة، من خلال قياس العلامات الحيوية مثل مستوى سكر الدم وضغط الدم، ومستويات الأكسجين والفحص البدني العام، والتاريخ المرضي السابق، وغيرها من الفحوصات الأخرى، لتقديم صورة واسعة توضح الحالة الصحية لكل موظف من موظفي الشركة.
وتدعم "دهانات الجزيرة" قيمة الالتزام والانضباط المتمثل في تحقيق أهدافها ومساعيها المستقبلية، بالاستناد إلى بناء مساحات العمل المريحة، والمهتمة بالعناية في صحة الموظف الجسدية والنفسية.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.