مديرة "تعليم جدة" تؤكد بذل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتحقيق رؤية 2030

أعربت مديرة عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على ما تجده بنات الوطن من التمكين والدعم والاهتمام، كما قدّمت شكرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على الثقة ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن، والإسهام في العمل على تطوير مسيرة التعليم في بلادنا الحبيبة من خلال موقعها الجديد مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة.