مديرة "تعليم جدة" تؤكد بذل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتحقيق رؤية 2030

أعربت مديرة عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على ما تجده بنات الوطن من التمكين والدعم والاهتمام، كما قدّمت شكرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على الثقة ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن، والإسهام في العمل على تطوير مسيرة التعليم في بلادنا الحبيبة من خلال موقعها الجديد مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة.
وأكدت العزم على بذل كل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وفق توجيهات مقام الوزارة لدفع عجلة التعليم وتجويد مخرجاته، ومواصلة الإنجازات التعليمية والعلمية في جميع المنافسات العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 في مجالات التعليم.
كما قدّمت "اللهيبي" تهنئتها للدكتور نايف الزارع مدير عام "تعليم جدة" السابق الذي صدر قرار وزير التعليم بتكليفه مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض، مشيدةً بما حققته الإدارة من إنجازات ونتائج مشرفة إبان إدارته لها في جميع المجالات.