"البيز" يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد.
وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والبرنامج لتقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
وثمّنت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن, المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدة بالجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين ظروفه المعيشية في شتى المجالات.