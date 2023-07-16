"البيز" يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد.