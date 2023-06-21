شاهد.. خبير ومستشار في الإدمان يوجّه رسالة للمتعاطين: لستم كفارًا أو مجرمين.. لديكم سلوك يحتاج للعلاج فقط

وجَّه الدكتور سامي الحمود، الخبير والمستشار في الإدمان، عبر مستشفى صحة الافتراضي، في بث مباشر بمنصة تيك توك، رسالة مباشرة إلى متعاطي المخدرات، قال فيها: "أنت لستَ كافرًا بالله عز وجل.. ولستَ مجرمًا.. على العكس، أنت طيب، وأهلك طيبون، لكن لديك سلوك إدماني مخالف، يحاسبك عليه القانون بشكل بسيط؛ لذلك يجب أن تُعالج منه، وتتخلص من هذه السلوكيات؛ كي لا تسبب لك أضرارًا فقط".