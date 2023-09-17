الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحطّ في "بنغازي" محملةً بـ 40 طن مساعدات

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.