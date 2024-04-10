"إغاثي الملك سلمان" يعايد المحتاجين باليمن والسودان بكراتين التمر والسلال الغذائية وزكاة الفطر

عايد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المحتاجين في المديريات المختلفة باليمن والسودان، وذلك بتوزيع كراتين التمر والسلال الغذائية وزكاة الفطر.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وزع أمس الأول 3.000 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريات المعلا وكريتر ودار سعد والمنصورة والتواهي والشيخ عثمان والبريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال المركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 682 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَي الضالع وشعيب بمحافظة الضالع، ومديريتَي حبيل جبر والشعيب في محافظة لحج بالجمهورية اليمنية، استفاد منها 4.774 فردا بواقع 682 أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة للأسر الأشد احتياجًا باليمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
فيما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 3.226 كيسًا من الأرز في مديريات الشحر والديس الشرقية والمكلا وتريم والسوم وسيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 22.582 فردًا، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن لعام 1445هــ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ويستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذرعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم، والتخفيف من معاناتهم.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 148 حقيبة إيوائية على الأسر المحتاجة والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 851 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
ووزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 530 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والنازحة في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 1.795 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب السوداني من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.