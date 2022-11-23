أول سائق سعودي يستعد للمشاركة في كأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة

ويعد النادي أحد أكثر الأندية تميزًا في المملكة العربية السعودية، فمن سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للسيارات السياحية، يعد نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، جزءًا لا يتجزأ من برنامج سباقات الدعم لجميع أنشطة رياضة المحركات في حلبة كورنيش جدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى أعضاء SPORTSCCA بحق الوصول الحصري لاختبار كيفية عرض سياراتهم على حلبة سباق عالمية المستوى، حيث يمكن لأعضاء الناديين مشاركة شغفهم برياضة السيارات والاستمتاع بتجارب القيادة مرة واحدة في العمر على المسار الصحيح في بعض أكثر السيارات روعة في العالم.