إغلاق أكثر من "250" مرفق ضيافة سياحيًّا لمزاولة النشاط دون ترخيص

قامت وزارة السياحة ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، برصد وإغلاق أكثر من "250" مرفق ضيافة سياحيًّا مخالفة تزاول النشاط بدون ترخيص، وذلك بعد تنفيذ ما يزيد على "9260" جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في جميع أنحاء المملكة؛ بهدف متابعة وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة فيه، بما ينعكس إيجابيًّا على تحسين تجربة الزوار والسياح، والتأكد من سلامتهم.