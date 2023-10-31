إغلاق أكثر من "250" مرفق ضيافة سياحيًّا لمزاولة النشاط دون ترخيص

قامت وزارة السياحة ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، برصد وإغلاق أكثر من "250" مرفق ضيافة سياحيًّا مخالفة تزاول النشاط بدون ترخيص، وذلك بعد تنفيذ ما يزيد على "9260" جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في جميع أنحاء المملكة؛ بهدف متابعة وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة فيه، بما ينعكس إيجابيًّا على تحسين تجربة الزوار والسياح، والتأكد من سلامتهم.
وأكدت الوزارة أن مرافق الضيافة المخالفة ستبقى مغلقة لحين تصحيح أوضاعها والحصول على الرخص النظامية اللازمة.
وشرعت الوزارة في ذلك بعد سلسلة من التطوير للأنظمة واللوائح في القطاع السياحي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالميًّا، وتوعية المتعاملين فيه من خلال العديد من الحملات الإعلامية والميدانية، ومنح مهلة امتدّت لثلاثة أشهر لتكييف أوضاعهم وفق نظام السياحة ولوائحه الصادرة مؤخرًا.
وأشارت "السياحة" إلى أن مرافق الضيافة السياحية المرخصة أيضًا خاضعة للمتابعة والرقابة المستمرّة للتحقُّق وضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح وعدم الإخلال بالالتزامات تجاههم، وتهدف من خلال تنفيذ هذه العقوبات بحق المخالفين إلى التطبيق الفعلي لنظام السياحة ولوائحه، وتحقيق العدالة في القطاع وتطوير الخدمات المقدمة فيه ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع سياحي مستدام بجذب "150" مليون سائح إلى المملكة بحلول العام 2030م.
وأكّدت أنها مستمرّة في القيام بجولات تفتيشية على جميع مرافق الضيافة السياحية في مختلف مناطق المملكة، وتنوّه إلى أنه على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقّق رضا وسلامة الزوار والسياح.
كما يمكن للمستفيدين من الخدمات السياحية تقديم البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بأي نشاط سياحي من خلال مركز العناية بالسائح "930"، الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة.