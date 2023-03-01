"البديوي" يلتقي سفراء عدد من الدول لدى المملكة.. لبحث مستقبل العلاقات

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سهيل إعجاز خان سفير جمهورية الهند لدى المملكة.
وخلال اللقاء، أكّد "البديوي" أهمية تكثيف التعاون بين مجلس التعاون والهند في المجالات كافة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشددًا على ضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون من الطرفين؛ لتحقيق مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات، كما توبعت آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمهورية الهند في سبتمبر 2022م، والاتفاقية الإطارية الموقعة بين مجلس التعاون والهند للتعاون الاقتصادي، التي تتضمّن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة في أغسطس 2004م، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الأمين العام لمجلس التعاون سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشددًا على الدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وتم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2022م، وأهمية تفعيل بنودها في كل المجالات لخدمة المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
والتقى "البديوي"، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيدس، منوهًا خلال اللقاء بأهمية تعزيز علاقات الصداقة الخليجية- القبرصية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز تنمية العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
والتقى الأمين العام، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي، مؤكدًا خلال اللقاء دعم ووقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره.
وتم استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق وأوجه تنميتها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات التي تستهدف العراق الشقيق، بما في ذلك إقليم كردستان، ويؤيد بيانات الحكومة العراقية التي تدين ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصف مدفعيٍ وهجمات بالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من الضحايا بين المواطنين الآمنين، عادةً ذلك تجاوزًا على سيادة العراق وأمنه.
والتقى "البديوي" سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى المملكة محمد علي بوغازي.
وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية- الجزائرية، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية الجزائر وأوجه تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.
كما التقى "البديوي" سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة ليز الوته بليزنز، وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والدنمارك على جميع الأصعدة، من خلال العلاقات الخليجية- الدنماركية والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الخليجية- الدنماركية، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.