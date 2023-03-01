"البديوي" يلتقي سفراء عدد من الدول لدى المملكة.. لبحث مستقبل العلاقات

وخلال اللقاء، أكّد "البديوي" أهمية تكثيف التعاون بين مجلس التعاون والهند في المجالات كافة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشددًا على ضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون من الطرفين؛ لتحقيق مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات، كما توبعت آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمهورية الهند في سبتمبر 2022م، والاتفاقية الإطارية الموقعة بين مجلس التعاون والهند للتعاون الاقتصادي، التي تتضمّن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة في أغسطس 2004م، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.