"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية استمرار أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. فيما تشهد ضبابًا كثيفًا على الأحساء والعديد وبقيق حتى العاشرة صباحًا، وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على حفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة القصيم ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والشماسية وبريدة والنبهانية والعمار والفوارة والمذنب ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي ويني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.