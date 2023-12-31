"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية استمرار أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. فيما تشهد ضبابًا كثيفًا على الأحساء والعديد وبقيق حتى العاشرة صباحًا، وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على حفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين.