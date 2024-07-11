مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يشغّل وحدة متخصصة بعلاج الحروق عالية التجهيز

وأضاف د.المبارك أن الوحدة تعمل على مدار الساعة، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، كتقييم الحروق والإصابات المرتبطة به، مع تحديد العلاج المناسب لكل حالة، والعناية بالجروح، وتلطيف الألم بالمعالجات الدوائية وغير الدوائية، وإجراء العمليات الجراحة، وتقديم الاستشارات الطبية؛ فضلًا عن معالجة المضاعفات طويلة المدى التي يمكن أن تنتج عن الحروق، والعلاج الطبيعي لمساعدة المراجعين الذين يعانون من أضرار بدنية على تحسين وتسهيل حياتهم باستعادة قدراتهم الوظيفية، وأيضًا توفير الدعم النفسي لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على الإصابات.