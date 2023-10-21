نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية.