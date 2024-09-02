"الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة وتبوك.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهَيْن لمنطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، بخصوص هطول أمطار مصحوبة بتأثيرات، حتى مساء اليوم.
تفصيلاً، نبّه "الأرصاد" اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات: العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، وصواعقَ رعديّة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
كما نبَّه المركز، اليوم، من أمطار متوسطة، على أملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول وصواعقَ رعديّة، موضحاً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.