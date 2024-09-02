"الأرصاد" ينبّه المدينة المنوّرة وتبوك.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

كما نبَّه المركز، اليوم، من أمطار متوسطة، على أملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول وصواعقَ رعديّة، موضحاً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.