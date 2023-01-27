"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير والباحة وجازان والقصيم والشمالية والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنهانية ورياض الخبراء وضرية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.
كما تشهد منطقة الباحة ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.