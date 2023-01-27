"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة الثامنة صباحًا.