"حجم سوق المكيفات بالمملكة".. قفزة مبيعات لها أسباب ومقارنة بأمريكا وتوقعات

ويعزى السبب الرئيسي وراء نمو هذا السوق إلى ارتفاع الرطوبة والحرارة في المناخ، وزيادة الدخل الفردي، وزيادة الاستثمارات في صناعة الإسكان ويمكن أن تصل درجة الحرارة في بعض مناطق المملكة إلى 44 درجة مئوية، مما يدفع الناس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وزيادة الإنفاق على مكيفات الهواء لمنازلهم.